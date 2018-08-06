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Хацкевич поки що не знає про перехід Супряги

19:06 1106 Читать на русском
Хацкевич поки що не знає про перехід Супряги
Владислав Супряга / СК Дніпро-1

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич поки що не володіє інформацією щодо переходу форварда СК Дніпро-1 Владислава Супряги до київського Динамо.

"Що стосується Супряги, то ви самі сказали, що це чутки. Поки ми були в дорозі, я не отримував такої інформації", – сказав він на прес-конференції у Празі напередодні матчі зі Славію, відповідаючи на запитання.

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Нагадаємо, в понеділок стало відомо, що Супряга став гравцем Динамо, а невдовзі про трансфер оголосять офіційно. За інформацією FootballHub, пропозиція "біло-синіх" була кращою з-поміж інших. Зокрема, раніше СК Дніпро-1 відмовився продавати форварда в Аякс за 3 млн євро.

Владислав Супряга є вихованцем Дніпра, але на професійному рівні почав грати за СК Дніпро-1. У минулому сезоні він провів 22 матчі в Другій лізі, в яких забив 7 м'ячів. Також 18-річний нападник прекрасно себе проявив на юнацькому Євро-2018 (U-19) і потрапив до символічної збірної за підсумками турніру.

Джерело: Футбол 24
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