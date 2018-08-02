Українець Супряга потрапив до символічної збірної Євро-2018 U-19, Булеца – в запасі

Нападник збірної України U-19 та СК Дніпро-1 Владислав Супряга потрапив до символічної збірної Євро-2018 за версією УЄФА. Ще один українець – півзахисник Динамо Сергій Булеца включений до резервного списку.

УЄФА склав ідеальну збірну за підсумками Євро-2018 серед національних команд U-19. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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У складі команди зі схемою 4-5-1 український нападник Владислав Супряга зайняв позицію основного форварда. Натомість до резерву потрапив атакувальний хавбек київського Динамо Сергій Булеца. Україна U-19 на континентальному турнірі дісталася до півфіналу, де розгромно програла Португалії.

Повністю склад виглядає так: Пліццарі (Італія) – Белланова (Італія), Коррейя (Португалія), Бетелла (Італія), Вінагре (Португалія) – Кюїзанс (Франція), Луїс (Португалія), Тоналі (Італія), Філіпе (Португалія), Діабі (Франція) – Супряга (Україна).

Нагадаємо, що Супряга міг перебратися в Серію А за 1 млн євро. Форвардом СК Дніпро-1 активно цікавився СПАЛ.