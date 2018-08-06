Супряга став гравцем Динамо, – ЗМІ

Світ — 17:45 70
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Найдорожче літо в історії Хорватії – екс-зірки Динамо і Дніпра з партнерами б'ють трансферні рекорди
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"Мессі – найкращий в історії" та "я – не антимадрідіста". Топ-10 цитат Відаля на презентації в БарселоніІспанія — 17:25 500
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Борусія Д підтвердила перехід ВітселяНімеччина — 16:25 495
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Інтер пропонує Модрічу контракт з китайцями у 37: Реал знайшов 3-х кандидатів на заміну хорватуІспанія — 16:15 2758
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Керівництво Роми радилось з Шевченком щодо трансферу МарлосаІталія — 16:10 847
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