Супряга став гравцем Динамо, – ЗМІ

Форвард СК Дніпро-1 Владислав Супряга відтепер захищатиме кольори київського Динамо.

Динамо нарешті визначилося з підписанням нового форварда. Ним став 18-річний нападник СК Дніпро-1 –Владислав Супряга, повідомляє FootballHub у твіттері.

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Про фінансові деталі переходу поки невідомо.

Раніше повідомлялось, що у послугах молодого таланта зацікавлений також Манчестер Сіті.

Нагадаємо, українець прекрасно себе проявив на юнацькому Євро-2018 (U-19) і потрапив до символічної збірної за підсумками турніру.

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