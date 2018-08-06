Хацкевич пока не знает о переходе Супряги

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич пока не владеет информацией о переходе форварда СК Днепр-1 Владислава Супряги в киевское Динамо.

"Что касается Супряги, то вы сами сказали, что это слухи. Пока мы были в дороге, я не получал такой информации", – сказал он на пресс-конференции в Праге накануне матча со Славией, отвечая на вопрос.

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Напомним, в понедельник стало известно, что Супряга стал игроком Динамо, а вскоре о трансфере объявят официально. По информации FootballHub, предложение "бело-синих" была лучшим среди остальных. В частности, ранее СК Днепр-1 отказался продавать Супрягу в Аякс за 3 млн евро.

Владислав Супряга является воспитанником Днепра, но на профессиональном уровне начал играть за СК Днепр-1. В прошлом сезоне он провел 22 матча во Второй лиге, в которых забил 7 мячей. Также 18-летний нападающий прекрасно себя проявил на юношеском Евро-2018 (U-19) и попал в символическую сборную по итогам турнира.