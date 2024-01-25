Сергій Яворський близький до того, аби перебратися у другий польський дивізіон.

Український захисник Сергій Яворський може продовжити кар'єру у клубі Заглембє Сосновєц, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, 34-річний оборонець нині перебуває у розташуванні польської команди.

Нагадаємо, Яворський – вихованець Шахтаря. На контракті у донецькому клубі перебував з 2006 по 2012 роки, однак за головну команду так і не дебютував. Виступав в оренді за донецький Олімпік, Маріуполь, Оболонь. Також встиг пограти за казахський Тобол та Ворсклу. Останнім його клубом був Лок Штендаль, який виступає у шостому дивізіоні Німеччини (10 матчів без результативних дій).

Нагадаємо, Заглембє очолює екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич. Напередодні команда відмовилась від зборів у Туреччині – існувала небезпека затримання білоруських представників тренерського штабу через висловлювання про війну в Україні та Росію.

До слова, Заглембє наразі перебуває на дні другого дивізіону Польщі та ризикує впасти ще нижче.

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