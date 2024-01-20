Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич, який нині працює в польському Заглембє, не відмовляється від своїх слів на адресу Росії.

Нещодавно екс-гравець і тренер Динамо заявив, що найбільшою помилкою в його футбольному житті стала "поїздка у цей сраний Волгоград, срану Росію". Ці слова Олександра Хацкевича спричинили справжню істерику в країні-агресорці.

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Представники російського видання "Інформаційне агентство "Висота 102" зателефонували тренеру, намагаючись отримати у нього спростування чи бодай пояснення цих слів. Краще б вони цього не робили – відповідь Хацкевича була явно не такою, як вони очікували.

– Як ви прокоментуєте свою нещодавню заяву з приводу сраного Волгограду та сраної Росії?

– Мені нема чого тут коментувати, – сказав Хацкевич та завершив розмову.

"Хлопці, ідіть нах*й. До побачення", – заявив тренер під час повторного дзвінка.

– Ви відмовляєтесь від своїх слів?

– Ви мене взагалі чули? Яке відмовляюся? Ідіть нах*й, – сказав Хацкевич.

Нагадаємо, нещодавно 50-річний Хацкевич очолив Заглембє Сосновєц – аутсайдера польської Екстракляси. Перед тим він працював у Карміотіссі (Кіпр), російському Роторі, київському Динамо і збірній Білорусі.

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