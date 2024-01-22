"Я від своїх слів не відмовляюся. Я навчився відрізняти лайно від хорошого.

"Поїздка у срану Росію": екс-тренер Динамо назвав свій головний футбольний промах

Пам'ятаю тих, з ким працював у Волгограді, і тих людей, які оточували мене поза моєю футбольною діяльністю. Їхнє добро я не забуду. Щоб не говорили, там все-таки є і хороші люди. І в Білорусі такі є.

Але те, що я сказав, можу лише повторити. І моя позиція щодо цієї країни вже не зміниться", – сказав Хацкевич у коментарі Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, нещодавно екс-гравець і тренер Динамо заявив, що найбільшою помилкою в його футбольному житті стала "поїздка у цей сраний Волгоград, срану Росію". Ці слова Хацкевича спричинили справжню істерику в країні-агресорці. Представники російського видання "Інформаційне агентство "Висота 102" зателефонували тренеру, намагаючись отримати у нього спростування чи бодай пояснення цих слів, натомість нарвались на ще бурхливішу реакцію і були послані услід за "російським крейсером Москва".

"Йдіть нах*й": Хацкевич послав російських журналістів, які вимагали пояснень слів про срану Росію