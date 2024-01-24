Заглембє Сосновєц відмовився летіти на збори до Туреччини з політичних міркувань.

Новий клуб Олександра Хацкевича Заглембє Сосновєц запланував зимовий тренувальний збір у Туреччині, але після зміни тренера відмовився від цієї ідеї. Як інформує Sportowe Fakty, причини цього рішення криються в політичній площині.

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Польський клуб боїться, що білоруські представники тренерського штабу команди, а також спортивний директор Михайло Залевський будуть затримані на території Туреччини через висловлювання про війну в Україні та Росію.

"Ми зателефонували в посольство Польщі в Анкарі і запитали, що буде, якщо автобус затримають. Нам відповіли, що нам нічим не зможуть допомогти", – сказав президент Заглембе Аркадіуш Александр.

Нагадаємо, що Хацкевич люто підтримує Україну у війні з Росією.

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