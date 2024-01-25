Сергей Яворский близок к тому, чтобы перебраться во второй польский дивизион.

Украинский защитник Сергей Яворский может продолжить карьеру в клубе Заглембе Сосновец, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 34-летний защитник сейчас находится в расположении польской команды.

Напомним, Яворский – воспитанник Шахтера. На контракте в донецком клубе находился с 2006 по 2012 годы, однако за главную команду так и не дебютировал. Выступал в аренде за донецкий Олимпик, Мариуполь, Оболонь. Также успел поиграть за казахский Тобол и Ворсклу. Последним его клубом был Лок Штендаль, который выступает в шестом дивизионе Германии (10 матчей без результативных действий).

Напомним, Заглембе возглавляет экс-тренер Динамо Александр Хацкевич. Накануне команда отказалась от сборов в Турции – существовала опасность задержания белорусских представителей тренерского штаба из-за высказываний о войне в Украине и России.

К слову, Заглембе сейчас находится на дне второго дивизиона Польши и рискует упасть еще ниже.

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