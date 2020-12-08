"Сьогодні дуже важливий день,оскільки я прощаюся з Шанхай СІПГ. Командою, яка прийняла мене з великою любов'ю. Я вдячний уболівальникам, які підтримували мене більше чотирьох років.

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Хочу також висловити подяку гравцям і керівництву клубу. Ми багато чого досягли разом, виграли Суперлігу і Суперкубок. Бували моменти, коли нам доводилося долати труднощі, але ми завжди довіряли один одному, проявляли єдність і волю до перемоги. Як і раніше в моїй кар'єрі, я залишаю в клубі багато друзів", – написав Халк на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Халк виступав за китайський клуб з 2016 року. У поточному сезоні він зіграв 18 матчів, у яких забив 7 м'ячів.

До слова, у послугах 34-річного бразильця зацікавлені його попередні клуби – Порту та Зеніт: "дракони" запропонував форварду 1,5 млн євро на рік, в той час як росіяни готові платити нападнику 3 млн у євровалюті за сезон.

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