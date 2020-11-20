Форвард Шанхай СІПГ Халк отримав варіанти повернення до Європи після вояжу до Китаю. На ветерана претендують його колишні клуби – Порту та пітерський Зеніт.

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Сам Халк хоче відновити виступи в Європі та готовий розглянути різні варіанти. Порту нібито вже запропонував форварду 1,5 млн євро на рік. Але для підписання Халка взимку гранду доведеться достроково завершити оренду Феліпе Андерсона з Вест Хема. Натомість Зеніт готовий платити бразильському нападнику 3 млн у євровалюті за сезон. Контракт ветерана з Шанхаєм чинний до 31 грудня.

У сезоні-2020 Халк зіграв 18 матчів, у яких забив 7 м'ячів. Раніше він провів 5 сезонів у складі Порту та 4 – в Зеніті.

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