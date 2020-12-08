"Сегодня очень важный день, поскольку я прощаюсь с Шанхай СИПГ. Командой, которая приняла меня с большой любовью. Я благодарен болельщикам, которые поддерживали меня больше четырех лет.

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Хочу также выразить благодарность игрокам и руководству клуба. Мы многое достигли вместе, выиграли Суперлигу и Суперкубок. Бывали моменты, когда нам приходилось преодолевать трудности, но мы всегда доверяли друг другу, проявляли единство и волю к победе. Как и прежде в моей карьере, я оставляю в клубе много друзей", – написал Халк на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Халк выступал за китайский клуб с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл 18 матчей, в которых забил 7 мячей.

К слову, в услугах 34-летнего бразильца заинтересованы его предыдущие клубы – Порту и Зенит: "драконы" предложил форварду 1,5 млн евро в год, в то время как россияне готовы платить нападающему 3 млн в евровалюте за сезон.

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