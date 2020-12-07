Ліга чемпіонів АФК, 1/8 фіналу

Віссел Кобе (Японія) – Шанхай СІПГ (Китай) – 2:0

Голи: Іньєста, 31, Нісі, 50

"Краще б я голодував усе життя, ніж це горе": Марадона-молодший не збирається вести брудну війну за спадок батька

Справу розпочав легендарний екс-гравець Барселони Андрес Іньєста – 36-річний ветеран, отримавши м'яч на лінії штрафного майданчика, обійшов двох захисників, змістився в район одинадцятиметрової позначки і потужно пробив по центру воріт поміж ніг голкіпера. Воротар китайської команди дещо пригальмував політ сфери, але цього не вистачило, аби вберегти Шанхай СІПГ від гола.

По перерві Віссел Кобе зумів забити вдруге і, поставивши масну крапку у матчі, вийшов у чвертьфінал. Історична перемога японської команди обернулась трагедією для ще однієї зірки футболу – екс-півзахисник Челсі Оскар, який нині захищає кольори китайського клубу, вилетів з турніру і не зміг додати до своєї колекції черговий трофей.

Чергова ганьба Барселони, Моурінью і Мілан втримали вершини, шоу лідерів у Німеччині, грабіжник Вернер – огляд вікенду