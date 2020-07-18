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Гвардіола влаштував розмову з асистентом-невидимкою – кумедне відео

18 липня 23:24 - Читать на русском
Гвардіола влаштував розмову з асистентом-невидимкою – кумедне відео
Хосеп Гвардіола / Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вирішив розважитися під час півфіналу Кубка Англії проти Арсенала.

19’ П'єр-Емерік Обамеянг
71’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
19’ П'єр-Емерік Обамеянг
71’ П'єр-Емерік Обамеянг

Кумедний епізод трапився в кінцівці першого тайму, коли "містяни" вже програвали 0:1.

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Гвардіола палко обговорював ігровий момент з порожнім кріслом поряд. Ніхто не реагував на жести іспанця, але той продовжував щось доводити своєму уявному другу.

До слова, раніше асистентом Гвардіоли був головний тренер Арсенала Мікель Артета, який може позбавити Манчестер Сіті шансів на Кубок Англії.

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