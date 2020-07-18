Гвардіола влаштував розмову з асистентом-невидимкою – кумедне відео

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вирішив розважитися під час півфіналу Кубка Англії проти Арсенала.

Кумедний епізод трапився в кінцівці першого тайму, коли "містяни" вже програвали 0:1.

Арсенал – Манчестер Сіті: Гвардіола пригадав "прокляття", яке може завадити його команді вийти у фінал Кубка Англії

Гвардіола палко обговорював ігровий момент з порожнім кріслом поряд. Ніхто не реагував на жести іспанця, але той продовжував щось доводити своєму уявному другу.

До слова, раніше асистентом Гвардіоли був головний тренер Арсенала Мікель Артета, який може позбавити Манчестер Сіті шансів на Кубок Англії.

Маліновський на шляху до ЛЧ, битва кризових Ювентуса і Лаціо, класичні протистояння в Кубку Англії – топ-матчі вікенду