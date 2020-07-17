Маліновський на шляху до ЛЧ, битва кризових Ювентуса і Лаціо, класичні протистояння в Кубку Англії – топ-матчі вікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє найцікавіші протистояння вихідних на європейських полях. Півфінали Кубка Англії, чергова битва за життя для Ярмоленка та дуель нещодавніх лідерів Серії А в головних матчах вікенду, які варті нашої уваги.

Вест Хем – Уотфорд

17 липня, 22:00. Лондон, Лондон Стедіум.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: команда Андрія Ярмоленка проведе один з ключових поєдинків у боротьбі за збереження прописки у Прем'єр-лізі. Звісно, у становищі "молотів" важливою є кожна гра, але у 36-му турі суперником Вест Хема стане Уотфорд. Команди набрали по 34 очки, але підопічні Мойєса мають перевагу завдяки кращій різниці м'ячів. Три очки у поєдинку проти одного з головних конкурентів суттєво покращать шанси Ярмоли та Ко на місце в АПЛ 2020/21.

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Після переможного гола у ворота Челсі українець отримав від Мойєса лише сумарні 90 хвилин у трьох поєдинках (з Бернлі, Ньюкаслом та Норвічем). В останньому матчі "молоти" розгромили аутсайдера з рахунком 4:0, а Ярмоленко відіграв лише 8 хвилин. Ймовірно, гру проти Уотфорда лідер збірної України теж розпочне у запасі, адже наразі тренер не надто довіряє Андрію місце на полі з перших хвилин. Втім, свої ігрові хвилини Ярмоленко все ж повинен отримати.

Уотфорд виграв два останні поєдинки проти Норвіча та Ньюкасла, тому зберігає хороші шанси на порятунок, хоча ще зовсім недавно перебував на краю прірви. Вечір п'ятниці на полі Лондон Стедіум обіцяє бути гарячим – настає кульмінація сезону, а на кону поставлено надто багато.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Верона – Аталанта

18 липня, 18:15. Верона, стадіон Марк Антоніо Бентегоді

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: команда Руслана Маліновського спробує продовжити вдалу серію. У 8-ми матчах після відновлення чемпіонату Аталанта не обіграла лише Ювентус, отримавши у свої ворота два пенальті. Натомість Верона у останніх 5-ти поєдинках виграла лише одного разу. Підопічні Джан П'єро Гасперіні мають всі шанси на чергові 3 очки, які у випадку осічки Інтера в матчі з Ромою виведуть "богиню" на друге місце Серії А.

Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клуби

Руслан Маліновський останнім часом тішить українських прихильників своїми успіхами. В активі 27-річного хавбека збірної України після карантину вже 3 голи та 4 асисти. Маліновський забивав у двох останніх поєдинках поспіль – жертвами гармати Руслана стали Ювентус та Брешія. Проти останніх українець взагалі видав феєрію – гол і два асисти зробили півзахисника найкращим гравцем зустрічі. Загалом Маліновський є найкращим у чемпіонаті Італії після відновлення сезону за версією WhoScored. З урахуванням форми українця він просто зобов'язаний вийти на поле проти середняка чемпіонату – причому з перших хвилин. Будь-яке інше рішення Гасперіні можна розцінювати як злочин.

Якщо Аталанта виграє, то де-юре гарантує собі путівку в Лігу чемпіонів у другому сезоні поспіль. Бергамаски продовжують писати неймовірні сторінки своєї історії, одним із творцем якої став і лідер збірної України.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Арсенал – Манчестер Сіті

18 липня, 21:45. Лондон, Вемблі.

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: у першому півфіналі Кубка Англії на Вемблі зустрінуться Арсенал та Манчестер Сіті. Для "канонірів" Кубок – це остання можливість виграти бодай якийсь трофей у поточному сезоні, тоді як команда Гвардіоли ще бере участь у Лізі чемпіонів. Кілька днів тому "містяни" отримали хорошу новину від CAS у Лозанні. Спортивний арбітражний суд задовольнив апеляцію Ман Сіті, тому друга команда Англії гратиме в Лізі чемпіонів 2020/21. Безумовно, цей факт значно додав хорошого настрою у таборі команди, яка налаштована зробити все для перемоги в обох кубкових турнірах, в яких бере участь.

А от Арсенал який вже сезон поспіль розчаровує своїх прихильників. Прихід Мікеля Артети не став панацеєю, позаяк "каноніри" знову залишилися без Ліги чемпіонів, а за два тури до завершення чемпіонату відстають від єврокубкової зони на 3 очки. На жаль для численних вболівальників Арсенала, їхня улюблена команда цілком може залишитися взагалі без єврокубків. Перемога в Кубку Англії – найреальніша можливість для підопічних Артети вигризти путівку бодай у Лігу Європи, адже відсутність європейських матчів на Емірейтс у наступному сезоні стане серйозним ударом по амбіціях лондонського клубу.

Окремої уваги заслуговує персона Олександра Зінченка, який не зіграв у чвертьфіналі Кубка з Ньюкаслом. У останніх 4-х матчах чемпіонату українець отримував ігровий час, але двічі з'являвся вже по ходу поєдинку. Очікуємо на появу Сашка і в кубковому протистоянні – тим більше, що саме в цьому турнірі Зінченко забив свій єдиний гол за Ман Сіті у поточному сезоні.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Манчестер Юнайтед – Челсі

19 липня, 22:00. Лондон, Вемблі.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: в іншій парі лондонсько-манчестерської дуелі зіграють Ман Юнайтед та Челсі. Обидві команди вирішують завдання ще й у чемпіонаті, ведучи боротьбу за топ-4 та путівку в Лігу чемпіонів. Наразі підопічні Лемпарда посідають 3 місце, випереджаючи МЮ та Лестер на один пункт, але мають складний календар у двох заключних турах чемпіонату. Попереду в Челсі поєдинки проти Ліверпуля та Вулверхемптона – ситуацію спрощує хіба те, що в останньому турі Ман Юнайтед та Лестер проведуть очний матч. Відповідно, одна перемога гарантує "синім" місце в топ-4.

Челсі останнім часом дещо здав. Розгром від Шеффілда та поразка від Вест Хема дещо зіпсувала настрій лондонцям, які однією ногою вже були в Лізі чемпіонів. А от Юнайтед набрав відмінну форму. Востаннє "червоні дияволи" програвали ще 22 січня, а після того здійснили вражаючий ривок впритул до топ-4 та де-факто вийшли у чвертьфінал Ліги Європи. У останніх 5-ти матчах підопічні Сульшера забивали щонайменше 2 голи та підходять до поєдинку з Челсі у статусі фаворита протистояння.

Матч Манчестер Юнайтед – Челсі завжди буде привабливою вивіскою. Тим більше зараз, коли на кону стоїть можливість зіграти у фіналі найстарішого футбольного турніру світу.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Ювентус – Лаціо

20 липня, 22:45. Турин, Ювентус Стедіум.

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Чому потрібно подивитися: на вимушену паузу Лаціо пішов головним переслідувачем Ювентуса. Саме на "орлів" покладалися сподівання всіх хейтерів туринців, які бачили у римлянах команду, здатну скинути з трону незмінного чемпіона Італії останніх років. На жаль для всіх прихильників інтриги, Лаціо прогнозовано не витримав тиску. Лише один набраний пункт в чотирьох матчах відкинув столичну команду аж на 4 місце. Щастя римлян, що запас очок дозволяє впевнено почуватися бодай у топ-4, адже з такими результатами можна було втратити навіть місце в Лізі чемпіонів. Щоправда, Наполі та Рома, які могли б скористатися кризою підопічних Індзагі, теж не виблискують.

Втім, не вражає і сам Ювентус, який не може виграти вже 3 поєдинки поспіль. У останніх трьох матчах Роналду та Ко набрали лише 2 очки – не надто звичні результати для флагмана італійського футболу. Місцеві ЗМІ вже активно поширюють чутки, що чергова невдача може стати фатальною для Мауріціо Саррі, крісло під яким активно хитається. У випадку продовження невдалої серії тренер може бути звільнений ще до матчу-відповіді проти Ліона в 1/8 Ліги чемпіонів. Нагадаємо, там Ювентус повинен відіграти виїзну поразку з рахунком 0:1.

Як бачимо, поєдинок Ювентус – Лаціо є відмінним шансом для обох команд перервати невдалу серію. Кому це вдасться – дізнаємося в понеділок увечері. Очки потрібні обом командам, адже інтрига у Серії А все ще дихає попри весь песимізм. Звісно, римляни вже навряд чи повернуться у чемпіонську гонку, але місце в топ-3 команді Індзагі цілком під силу.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Прийняв виклик Маліновського – ще один українець забиває в Серії А, затьмарює Рібері, стає лідером і доводить до відчаю