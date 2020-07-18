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Гвардиола устроил разговор с ассистентом-невидимкой – смешное видео

18 июля 23:24 - Читати українською
Гвардиола устроил разговор с ассистентом-невидимкой – смешное видео
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил развлечься во время полуфинала Кубка Англии против Арсенала.

19’ Пьер-Эмерик Обамеянг
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
19’ Пьер-Эмерик Обамеянг
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Забавный эпизод случился в концовке первого тайма, когда "горожане" уже проигрывали 0:1.

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Гвардиола горячо обсуждал игровой момент с пустым креслом рядом. Никто не реагировал на жесты испанца, но тот продолжал что-то доказывать своему воображаемому другу.

К слову, ранее ассистентом Гвардиолы был главный тренер Арсенала Микель Артета, который может лишить Манчестер Сити шансов на Кубок Англии.

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