Гвардиола устроил разговор с ассистентом-невидимкой – смешное видео

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил развлечься во время полуфинала Кубка Англии против Арсенала.

Забавный эпизод случился в концовке первого тайма, когда "горожане" уже проигрывали 0:1.

Арсенал – Манчестер Сити: Гвардиола вспомнил "проклятие", которое может помешать его команде выйти в финал Кубка Англии

Гвардиола горячо обсуждал игровой момент с пустым креслом рядом. Никто не реагировал на жесты испанца, но тот продолжал что-то доказывать своему воображаемому другу.

К слову, ранее ассистентом Гвардиолы был главный тренер Арсенала Микель Артета, который может лишить Манчестер Сити шансов на Кубок Англии.

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