Арсенал – Манчестер Сіті: Гвардіола пригадав "прокляття", яке може завадити його команді вийти у фінал Кубка Англії

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від поєдинку 1/2 фіналу Кубка Англії.

"Ці матчі – це про характер, а не про тактику. Гра з Арсеналом стане хорошою перевіркою. Подивимося, чи готові ми грати проти Реала. Але зараз нас чекає півфінал, і на його хід вплине безліч факторів: концентрація, схема, аути, найдрібніші деталі.

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Люди вважають нас фаворитами через результати, які ми показали в минулих сезонах, але я ніколи не вигравав матч через те, що мене вважали фаворитом і ніколи не програвав через те, що не був ним.

Під час своєї кар'єри я відчуваю великі проблеми в півфіналах. З фіналами все легше. Я справляюся з ними набагато краще. Я програв набагато більше півфіналів, ніж фіналів. Це більш важко.

У Кубку беруть участь сотні команд, і це робить турнір особливим. І це лише одна гра, а не дві. Традиції Кубка Англії – це чудово", – цитує Гвардіолу The Guardian.

Нагадаємо, у півфіналі КА наставник Манчестер Сіті зустрінеться зі своїм колишнім помічником Мікелем Артетою, який зараз очолює Арсенал. Матч відбудеться 18 липня, початок о 21:45.

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