Гвардіола висміяв зірку Манчестер Сіті у перерві матчу з Манчестер Юнайтед: "Ти жартуєш?!"
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола втрутився в розмову між Бернардо Сілвою та арбітрами.
Півзахисник "містян" в перерві матчу з Манчестер Юнайтед у Кубку Англії вирішив висловити незадоволення арбітрам.
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Бернарду Сілва вважав, що на початку матчу його команда заслужила право пробити пенальті, коли Лісандро Мартінес підштовхував Ерлінга Холанда. VAR епізод переглянув і не побачив підстав для 11-метрового. Гвардіола підійшов до португальця і висміяв благання свого підопічного.
"Реф? Пенальті. Ти жартуєш?!" – цитує Гвардіолу Mirror.
Нагадаємо, Манчестер Сіті програв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:2. Єдиний гол за містян забив Жеремі Доку.
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