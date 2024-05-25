Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола втрутився в розмову між Бернардо Сілвою та арбітрами.

Півзахисник "містян" в перерві матчу з Манчестер Юнайтед у Кубку Англії вирішив висловити незадоволення арбітрам.

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Бернарду Сілва вважав, що на початку матчу його команда заслужила право пробити пенальті, коли Лісандро Мартінес підштовхував Ерлінга Холанда. VAR епізод переглянув і не побачив підстав для 11-метрового. Гвардіола підійшов до португальця і висміяв благання свого підопічного.

"Реф? Пенальті. Ти жартуєш?!" – цитує Гвардіолу Mirror.

Нагадаємо, Манчестер Сіті програв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:2. Єдиний гол за містян забив Жеремі Доку.

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