Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола вмешался в разговор между Бернардо Силвой и арбитрами.

Полузащитник "горожан" в перерыве матча с Манчестер Юнайтед в Кубке Англии решил выразить недовольство арбитрам.

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Бернарду Силва считал, что в начале матча его команда заслужила право пробить пенальти, когда Лисандро Мартинес подталкивал Эрлинга Холанда. VAR эпизод пересмотрел и не увидел оснований для 11-метрового. Гвардиола подошел к португальцу и высмеял мольбы своего подопечного.

"Реф? Пенальти. Ты шутишь?!", – цитирует Гвардиолу Mirror.

Напомним, Манчестер Сити проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:2. Единственный гол за горожан забил Жереми Доку.

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