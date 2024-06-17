Поки 23-річний грузин зі збірною готується стартувати на Євро, його агент Мамука Джугелі та батько Бадрі Кварацхелія вирішили влаштувати публічну атаку на Наполі.

Наполі готовий розщедритися, щоб не відпустити свою зірку в ПСЖ – Конте заборонив 100-мільйонний трансфер

"У Наполі великі плани з Антоніо Конте. Я впевнений, що наступного сезону вони знову кваліфікуються до Ліги чемпіонів і будуть боротися за Скудетто. Але це не означає, що Кварацхелія хоче там залишитися, ні.

Наша ціль – команда, яка грає в Лізі чемпіонів. Якщо ми залишимося тут, то втратимо рік. Ми схвильовані, але на час Євро не будемо обговорювати з Хвічею трансферну ситуацію", – заявив Джугелі у коментарі Imedi.

Тої ж думки дотримується Бадрі Кварацхелія: "Я не хочу, щоб Хвіча залишався в Наполі. За минулий рік він працював з 4 різними тренерами, це мене дуже хвилює. Син вирішить сам, хоча ця ситуація незручна. Не будемо це обговорювати, допоки він виступає на Євро".

Втім, Наполі поки не ведеться на цей тиск. "З огляду на заяви агента Мамуки Джугелі та батька Бадрі, клуб Наполі повторює – чинний контракт гравця розрахований ще на три роки. Кварацхелії немає на ринку. Не агенти чи батьки вирішують майбутнє гравця за контрактом з Наполі, а клуб!!! Кінець історії", – йдеться у офіційній публікації прес-служби партенопейців.

Цікаво, що ще в березні Бадрі Кварацхелія обіцяв залишитися в Наполі. З відкриттям трансферного вікна зіркового сина почали активно сватати в ПСЖ, і позиція його представників миттєво змінилась.

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