Уругваєць давав інтерв'ю на національному телебаченню. Інтерв'юер попросив у Бентанкура футболку Хин Мін Сон, одноклубника Родріго в Тоттенхемі, на що почув дивну відповідь.

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"Сонні? Це може бути і футболка його двоюрідного брата. Вони ж всі виглядають однаково", – відповів Родріго.

Пізніше хавбеку довелося перепрошувати Хин Мін Соном, оскільки Бентанкура почали критикувати за його слова.

"Сонні, брате! Я приношу тобі свої вибачення за те, що сталося, це був просто дуже поганий жарт! Ти знаєш, що люблю тебе, і я б ніколи не виявив неповаги до тебе або заподіяв біль тобі або кому-небудь ще! Люблю тебе, брате!", – написав уругваєць у своїх соцмережах.

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