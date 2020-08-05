Гвардіола отримав грандіозний трансферний бюджет – гучні переходи невідворотні

Трансфер півзахисника Феррана Торреса з іспанської Валенсії – лише перша ластівка активного міжсезоння у виконанні англійського Манчестер Сіті.

"Містяни" готують масштабну кадрову революцію у літнє трансферне вікно, повідомляє The Athletic.

Манчестер Сіті оголосив про підписання Феррана Торреса

Керманич Сіті Хосеп Гвардіола отримає на підсилення орієнтовно 330 млн євро. Віце-чемпіон Англії вже підписав Торреса за 27 млн, а також узгодив перехід Натана Аке з Борнмута за 45 млн у євровалюті. У списку побажань Ман Сіті залишається лідер оборони Наполі Каліду Кулібалі та забивний центрфорвард.

Гаряче літо "містян" стало можливим після рішення Лозаннського арбітражу про відміну санкцій за порушення фінансового фейр-плей. Крім того, Манчестер Сіті отримав 45 млн євро за Лероя Сане та може продати ще кількох виконавців.

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