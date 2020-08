100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії

Сезон 2019/20 завершується на футбольному полі, хоча кілька місяців тому це здавалося практично неможливим. Так, багатьом топ-клубам ще потрібно догравати єврокубкову кампанію, утім паралельно не припиняється кропітка робота з підсилення складу. Працювати доводиться в умовах аномального трансферного вікна через кризу, спричинену коронавірусом. Пандемія суттєво зменшила основні джерела доходів. Двохмісячний простій стадіонів, відсутність телетрансляцій, паралізована робота клубних магазинів і музеїв – усе це позначилось й на вартості переходів. Гіганти англійської Прем'єр-ліги традиційно витрачають найбільше, щоправда, зі збереженням фінансового балансу, пише AS.

Лондонський Челсі виконує роль хедлайнера трансферного вікна. Російський олігарх Роман Абрамович виділив 93 мільйони євро, щоб запросити трьох зіркових новачків, і це – далеко не межа для "пенсіонерів". Стратегічне придбання Кая Хавертца перебуває на завершальній стадії. 21-річна перлина німецького футболу дістанеться "cинім" за 80-90 млн. Фактично стільки ж було витрачено на Зієша з Вернером. Угоду щодо колишнього вінгера Аякса (40 млн) закрили минулої зими, натомість форвард Лейпцига прийшов після карантину, коли більшість клубів намагаються економити або віддають перевагу обмінам.

Абрамович відправив би мене в Сибір за 4-те місце з Челсі, – екс-тренер лондонців

Тімо перебрався на Стемфорд Брідж за 53 млн євро, але є важливий нюанс – дещо раніше Атлетіко активував опцію викупу Морати (56), тому трансфер іспанця покрив розходи на німецького бомбардира. Ба більше, рокіровка форвардів принесла Челсі додаткові 3 млн євро. До початку пандемії Абрамович точно зайшов би "у мінус". Потенційний трансфер Облака, який може перетворитись у найдорожчого кіпера в історії, також залежить від кількох факторів. "Матрацники" не збирається відпускати свого лідера менш ніж за 120 мільйонів. "Пенсіонерам" доведеться продавати. Перший претендент на вихід – Кепа Аррісабалага, за якого начебто збираються виручити 30-40 мільйонів. Цікаво, що два роки тому молодий баск приходив за усі 80.

Маркос Алонсо може звільнити місце для свого молодшого земляка – 22-річного Марка Кукурельї. Останній став прикладом бездарної трансферної політики Барселони, яка оцінила його у 10 мільйонів. Хетафе, звичайно, викупив талановитого іспанця, а тепер збирається заробити втричі більше. Це половина річного бюджету мадридського клубу, тому президент Мігель Анхель Торрес оформив би угоду року.

With Oblak being our number 1 target and Chelsea favourites to sign Cucurella, this is how we could line up next season pic.twitter.com/I5o4Qkz8N3