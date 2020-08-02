100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії

Сезон 2019/20 завершується на футбольному полі, хоча кілька місяців тому це здавалося практично неможливим. Так, багатьом топ-клубам ще потрібно догравати єврокубкову кампанію, утім паралельно не припиняється кропітка робота з підсилення складу. Працювати доводиться в умовах аномального трансферного вікна через кризу, спричинену коронавірусом. Пандемія суттєво зменшила основні джерела доходів. Двохмісячний простій стадіонів, відсутність телетрансляцій, паралізована робота клубних магазинів і музеїв – усе це позначилось й на вартості переходів. Гіганти англійської Прем'єр-ліги традиційно витрачають найбільше, щоправда, зі збереженням фінансового балансу, пише AS.

Лондонський Челсі виконує роль хедлайнера трансферного вікна. Російський олігарх Роман Абрамович виділив 93 мільйони євро, щоб запросити трьох зіркових новачків, і це – далеко не межа для "пенсіонерів". Стратегічне придбання Кая Хавертца перебуває на завершальній стадії. 21-річна перлина німецького футболу дістанеться "cинім" за 80-90 млн. Фактично стільки ж було витрачено на Зієша з Вернером. Угоду щодо колишнього вінгера Аякса (40 млн) закрили минулої зими, натомість форвард Лейпцига прийшов після карантину, коли більшість клубів намагаються економити або віддають перевагу обмінам.

Абрамович відправив би мене в Сибір за 4-те місце з Челсі, – екс-тренер лондонців

Werner playing the Griezmann role pic.twitter.com/7eEC2F6CIO — #TouchlineFracas (@chessyhour_dan) August 1, 2020

Тімо перебрався на Стемфорд Брідж за 53 млн євро, але є важливий нюанс – дещо раніше Атлетіко активував опцію викупу Морати (56), тому трансфер іспанця покрив розходи на німецького бомбардира. Ба більше, рокіровка форвардів принесла Челсі додаткові 3 млн євро. До початку пандемії Абрамович точно зайшов би "у мінус". Потенційний трансфер Облака, який може перетворитись у найдорожчого кіпера в історії, також залежить від кількох факторів. "Матрацники" не збирається відпускати свого лідера менш ніж за 120 мільйонів. "Пенсіонерам" доведеться продавати. Перший претендент на вихід – Кепа Аррісабалага, за якого начебто збираються виручити 30-40 мільйонів. Цікаво, що два роки тому молодий баск приходив за усі 80.

Маркос Алонсо може звільнити місце для свого молодшого земляка – 22-річного Марка Кукурельї. Останній став прикладом бездарної трансферної політики Барселони, яка оцінила його у 10 мільйонів. Хетафе, звичайно, викупив талановитого іспанця, а тепер збирається заробити втричі більше. Це половина річного бюджету мадридського клубу, тому президент Мігель Анхель Торрес оформив би угоду року.

With Oblak being our number 1 target and Chelsea favourites to sign Cucurella, this is how we could line up next season pic.twitter.com/I5o4Qkz8N3 — (@ReeceJamesSZN_) July 28, 2020

Манчестер Сіті, уникнувши дворічної дискваліфікації з Ліги чемпіонів і багатомільйонного штрафу, активізувався на ринку, хоча й не витрачає порівняно великих сум. Спортивний директор "містян" Чікі Бегірістайн оформив зразкову угоду щодо Феррана Торреса. Ціна питання – 23 млн євро, максимум 40 з урахуванням бонусів. Один з найбільших "проспектів" Іспанії дістався шейхам фактично за безцінь. Куди дивились Реал з Барсою, залишається загадкою. Натан Аке повинен підсилити Сіті за 45 мільйонів – це не набагато менше від Менді (57), Стоунза (55) або Вокера (51).

В Італії традиційно найгучніше "оновлюються" Інтер і Ювентус. Останній пішов шляхом обмінів – підписав Артура, але втратив П'яніча. На перший погляд, від цієї угоди більше виграла Барселона, заробивши 12 мільйонів, однак бразилець має попереду ще багато років гри на високому рівні, чого не скажеш про боснійця. Подейкують, що бартери між цими клубами не завершились. А ось головний конкурент "Старої Синьйори" – Інтер – підсилився захисником Реала Ашрафом Хакімі (40 млн євро). "Нерадзурі" отримали кошти на трансфер марокканця від продажу Ікарді у ПСЖ (60). Знову ж таки, ніхто не вилазить за рамки бюджету – що заробив, те й витратив. Так, Де Лаурентіс виклав 50 мільйонів за Осімхена без попередніх надходжень, але майже гарантований трансфер Кулібалі збереже позитивне сальдо.

- Most expensive Nigerian signing

- Napoli's most expensive signing

- 7th most expensive African signing



Victor Osimhen is Nigeria's latest poster boy pic.twitter.com/xApuRbi6DA — Soar Super Eagles (@SSE_NGA) July 31, 2020

Барса також обрала жорстку економію. Бартомеу заморозив перемовини щодо Лаутаро і не збирається платити за Неймара – лише обміни. Щоправда, каталонський гранд взимку підписав трьох талановитих гравців: Трінкау (31 млн євро), Педрі (5) та Матеуса Фернандеса (7). Президент у нещодавньому інтерв'ю наголосив, що поява новачків залежить від продажу власних виконавців. 200 мільйонів збитків через пандемію – величезна проблема навіть для віце-чемпіона Іспанії, який минулого року хвалився рекордними прибутками (понад 1 млрд євро). Реал Мадрид зосередився на реконструкції Сантьяго Бернабеу, утім трансферна кампанія "бланкос" напряму пов'язана з продажем орендованих. Єдиний виняток – Андрій Лунін, якого повертають "додому".

Поки Борусія продовжує підписувати британських ноунеймів, які перетворюються у великих зірок, Баварія ставить на сформованих гравців. Багатостраждальний трансфер Сане з Манчестер Сіті обійшовся "ротен" у 45 мільйонів – дрібниці. Частково компенсувати витрати, можливо, дозволить продаж Тьяго Алькантари. Чемпіони Німеччини готові попрощатись з іспанським плеймейкером в обмін на 30 млн євро. Німецькі ЗМІ запевняють, що його відхід – питання часу.

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