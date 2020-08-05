Гвардиола получил грандиозный трансферный бюджет – громкие переходы необратимы

"Горожане" готовят масштабную кадровую революцию в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

Манчестер Сити объявил о подписании Феррана Торреса

Наставник Сити Хосеп Гвардиола получит на усиление ориентировочно 330 млн евро. Вице-чемпион Англии уже подписал Торреса за 27 млн, а также согласовал переход Натана Аке из Борнмута за 45 млн в евровалюте. В списке пожеланий Манчестер Сити остается лидер обороны Наполи Калиду Кулибали и забивной центрфорвард.

Горячее лето "горожан" стало возможным после решения Лозаннского арбитража об отмене санкций за нарушение финансового фэйр-плей. Кроме того, Манчестер Сити получил 45 млн евро за Лероя Сане и может продать еще несколько исполнителей.

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