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Манчестер Сіті оголосив про підписання Феррана Торреса

22:24 - Читать на русском
Манчестер Сіті оголосив про підписання Феррана Торреса
Ферран Торрес пішов на підвищення

Валенсія погодилась відправити свого таланта на Туманний Альбіон.

Ферран Торрес залишив свій підпис на угоді з Манчестер Сіті, яка розрахована на 5 років, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Деталі співпраці не розголошуються, але за інформацією ЗМІ, Валенсія отримає за 20-річного півзахисника близько 30 млн євро.

"Я щасливий приєднатися до Манчестер Сіті. Кожен футболіст хоче грати в атакувальних командах, а Манчестер Сіті – одна з найвідоміших команд такого амплуа у світі. Сподіваюся, зможу зробити свій внесок у майбутні успіхи клубу", – зазначив Торрес.

Варто відзначити, що перед стартом минулого сезону Ферран не входив у плани тодішнього наставника клубу Марселіно Тораля і міг покинути Валенсію. Проте, у сезоні Ла Ліги 2019/20 він провів 34 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та 5-ма асистами.

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