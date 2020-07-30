Манчестер Сіті домовився про перехід Аке, – журналіст

Англійський Манчестер Сіті близький до першого гучного трансферу літа. Оборонець Борнмута Натан Аке перебуває за крок від переїзду на Етіхад.

"Вишні" прийняли пропозицію манкуніанців продати одного зі своїх лідерів. Про це журналіст BBC Кріс Темпл написав у своєму твіттері.

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Трансфер Аке коштуватиме Ман Сіті 41 млн фунтів. Нідерландець цілком вписується у наміри Хосепа Гвардіоли підсилити лінію оборони. 25-річний центрбек також може зіграти на лівому фланзі та в опорній зоні. Завадити переходу Аке все ще може Челсі – лондонці виховали виконавця збірної Нідерландів (суперник України на Євро-2020) та мають право першочергового викупу.

У сезоні 2019/20 Натан Аке провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 2 асисти.

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