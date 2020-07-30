Манчестер Сіті домовився про перехід Аке, – журналіст

"Вишні" прийняли пропозицію манкуніанців продати одного зі своїх лідерів. Про це журналіст BBC Кріс Темпл написав у своєму твіттері.
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Трансфер Аке коштуватиме Ман Сіті 41 млн фунтів. Нідерландець цілком вписується у наміри Хосепа Гвардіоли підсилити лінію оборони. 25-річний центрбек також може зіграти на лівому фланзі та в опорній зоні. Завадити переходу Аке все ще може Челсі – лондонці виховали виконавця збірної Нідерландів (суперник України на Євро-2020) та мають право першочергового викупу.
У сезоні 2019/20 Натан Аке провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 2 асисти.
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