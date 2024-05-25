"Почну з привітань на адресу суперника. Мій план на гру був не найкращим. Другий тайм ми провели набагато краще, діяли більш інтенсивно.

Закінчення неймовірної безпрограшної серії Родрі у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 1:2

Матч був рівним. Слід віддати належне Манчестер Юнайтед за другий гол і за рівень майстерності. Вони здорово знаходили вільні зони та вдало переходили з оборони в атаку.

Сьогодні ми розчаровані, і це природно, коли команда програє фінал. Але сезон вийшов видатним. Ми непогано поборолися за всі трофеї. Тепер потрібно відпочити і повернутися", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, що за підсумками сезону Манчестер Сіті здобув титул чемпіона Англії.

Ман Юнайтед обіграв Сіті у фіналі Кубка Англії – діти принесли тен Хагу другий трофей в Англії та вивели в єврокубки