"Начну с поздравлений в адрес соперника. Мой план на игру был не самым лучшим. Второй тайм мы провели намного лучше, действовали более интенсивно.

Окончание невероятной беспроигрышной серии Родри в видеообзоре матча Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2

Матч был равным. Следует отдать должное Манчестер Юнайтед за второй гол и за уровень мастерства. Они здорово находили свободные зоны и удачно переходили из обороны в атаку.

Сегодня мы разочарованы, и это естественно, когда команда проигрывает финал. Но сезон получился выдающимся. Мы неплохо поборолись за все трофеи. Теперь нужно отдохнуть и вернуться", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что по итогам сезона Манчестер Сити добыл титул чемпиона Англии.

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