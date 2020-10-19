"Серхіо повинен довести, що заслуговує продовжувати грати тут, що заслуговує нового контракту. Після цього ми з клубом ухвалимо рішення.

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Якщо він виступатиме на своєму рівні, то зможе залишитися в команді. Для нас і наших фанатів він – важлива фігура. Але Агуеро пропустив чотири місяці, він повинен почати регулярно тренуватися та забивати м'ячі. Це найголовніше", – цитує іспанця Tribal Football.

Нагадаємо, що контракт досвідченого аргентинця з "містянами" чинний до літа 2021-го, а міланський Інтер запланував трансфер Агуеро перед наступним сезоном.

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