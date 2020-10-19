Гвардіола має сумніви щодо перспектив Агуеро в Манчестер Сіті
Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не має певності щодо майбутнього на Етіхаді форварда Серхіо Агуеро.
"Серхіо повинен довести, що заслуговує продовжувати грати тут, що заслуговує нового контракту. Після цього ми з клубом ухвалимо рішення.
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Якщо він виступатиме на своєму рівні, то зможе залишитися в команді. Для нас і наших фанатів він – важлива фігура. Але Агуеро пропустив чотири місяці, він повинен почати регулярно тренуватися та забивати м'ячі. Це найголовніше", – цитує іспанця Tribal Football.
Нагадаємо, що контракт досвідченого аргентинця з "містянами" чинний до літа 2021-го, а міланський Інтер запланував трансфер Агуеро перед наступним сезоном.
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