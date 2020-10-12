Досвідчений аргентинець може продовжити кар'єру в Серії А, повідомляє Calciomercato.

Агуеро повернувся до тренувань – ветеран не грав із червня

Агуеро має чинний до літа 2021-го контракт із Ман Сіті та досі не домовився про продовження співпраці з "містянами". Інтер має намір вийти з пропозицією про переїзд на Джузеппе Меацца через рік у статусі вільного агента. Трансферний гуру "нерадзуррі" Беппе Маротта нібито вже підготував для Агуеро контракт на 2 роки з можливістю продовження ще на рік. 32-річний нападник може заробити в Італії 7-8 млн євро за сезон.

У минулому сезоні Серхіо Агуеро провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі.

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