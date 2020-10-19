Зінченко став обличчям гламурного тренувального екіпірування Манчестер Сіті для Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті активно використовує Олександра Зінченка для своїх маркетингових цілей.
Українець став обличчям тренувального екіпірування "містян" для матчів Ліги чемпіонів, інформує Twitter клубу.
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Спортивні костюми виконані у кількох варіантах – сірому, білому та гламурному блідо-фіалковому. Цю форму можна буде бачити на гравцях Манчестер Сіті перед поєдинками Ліги чемпіонів, зокрема під час виконання гімну турніру.
Нагадаємо, Зінченко продовжує заліковувати травму, через яку не зіграв у жодному матчі на початку нинішнього сезону.
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