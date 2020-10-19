Українець став обличчям тренувального екіпірування "містян" для матчів Ліги чемпіонів, інформує Twitter клубу.

Манчестер Сіті оголосив заявку на Лігу чемпіонів – Зінченко в обоймі, ціль Барселони поза списком

Спортивні костюми виконані у кількох варіантах – сірому, білому та гламурному блідо-фіалковому. Цю форму можна буде бачити на гравцях Манчестер Сіті перед поєдинками Ліги чемпіонів, зокрема під час виконання гімну турніру.

Нагадаємо, Зінченко продовжує заліковувати травму, через яку не зіграв у жодному матчі на початку нинішнього сезону.

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