Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не уверен в будущем на Этихаде форварда Серхио Агуэро.

"Серхио должен доказать, что заслуживает продолжать играть здесь, что заслуживает нового контракта. После этого мы с клубом примем решение.

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Если он будет выступать на своем уровне, то сможет остаться в команде. Для нас и наших фанатов он – важная фигура. Однако, Агуэро пропустил четыре месяца, он должен начать регулярно тренироваться и забивать мячи. Это самое главное", – цитирует испанца Tribal Football.

Напомним, что контракт опытного аргентинца с "горожанами" действует до лета 2021-го, а миланский Интер запланировал трансфер Агуэро перед следующим сезоном.

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