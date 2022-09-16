"Наш клуб зараз шукає не лише нападника. Розглядаємо посилення і на інші позиції. Зараз така ситуація в Україні, що ніхто не хоче до нас їхати. Але пошуки ведуться", – розповів Гусєв в ефірі MEGOGO.

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Також асистент Мірчі Луческу запевнив, що після паузи на матчі національних збірних Динамо гратиме краще. Нагадаємо, збірна України завершить Лігу націй трьома поєдинками – Шотландія на виїзді (21 вересня), Вірменія на виїзді (24 вересня) і Шотландія (27 числа у Польщі).

"Було багато негативних результатів. Після гри з АЕКом зберемося в Києві, відпочинемо, потренуємося, і в останні два місяці цього року гратимемо краще", – підсумував Олег Гусєв.

Зазначимо, у ЗМІ вже оприлюднили трансферні плани Динамо – київський клуб, який провалив старт сезону, розраховує підсилити дві позиції.

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