Румунський клуб у лютому 2024 року посилив свій склад колишнім гравцем Барселони. Як виявилося за Динамо грає не Едгар Іє, а його брат-близнюк Еделіно.

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Як повідомляє Marca з посиланням на журналіста Даніеля Сендре, в команді здивувалися, коли Едгар Іє погано говорив англійською і спілкувався лише португальською, попри те, що грав в Іспанії, Франції, Туреччині та Нідерландах.

Коли Динамо попросило ймовірного Едгара пред'явити водійські права, на що гравець відповів відмовою. У разі офіційного підтвердження в підміні гравців, бухарестському клубу загрожує втрата вісьмох очок, зароблених у 5 матчах, які Еделіно провів замість свого брата.

Нагадаємо, що Едгар Іє розпочинав свою кар'єру у складі Спортінга. У 2012 році він перейшов у Барселону Б, а за першу команду "кулес" дебютував через три роки. Захисник виступав за Вільярреал, Лілль, Нант, Трабзонспор, Фейєнорд та Башакшехір, перш ніж приєднатися до бухарестського Динамо.

Еделіно Іє також проходив через академію Спортінга. Його останнім клубом був польський Тлуховія Тлухов.

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