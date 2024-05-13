"Як на мене, то ця картка була дуже болючою для нас (Безуглий заробив вилучення вже в середині першого тайму, – прим.). Гра розкривалася. Ми сподівалися грати щільно в обороні, шукати свої шанси попереду, стандарти. Але сталося те, що сталося.

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Залишилося ще 2 домашні гри, будемо чіплятися. Все проти нас, але шанси ще є. Зараз вже не від нас усе залежить. Будемо дивитися, як гратимуть наші суперники. Маємо набирати очки, щоб сподіватися на сприятливий для нас випадок.

Чи залишуся я біля керма Металіста 1925 у разі вильоту до Першої ліги? Давайте почекаємо ці 2 гри. Ще раз кажу: ми будемо чіплятися до останнього. Шанси ще є, але вже не від нас залежить. Ми мусимо набирати очки", – сказав Скрипник у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 28-ми турів Металіст 1925 йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, набравши 22 очки. До зони перехідних матчів – 1 пункт.

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