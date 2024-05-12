– Чому знову у виконанні закарпатців було два різні тайми?

– Це можна пояснити молодістю гравців Миная, відсутністю досвіду виступів на такому рівні. Це дуже позначається на впевненості. І коли команди пішли на перерву, то в роздягальні я сказав хлопцям, що час прокидатися, щоб потім не довелося шкодувати. Мене почули.

Неймовірний камбек та 2 відбитих пенальті у відеоогляді матчу Ворскла – Минай – 2:3

У другому таймі Минай заграв активніше й навіть другий пропущений гол не вибив з колії, команда продовжувала діяти настирливо, додавати в темпі. Нагорода не змусила себе довго чекати, ще в основний час встигли відігратися.

– Та найцікавіше було попереду, адже в компенсований час спочатку господарі двічі пробивали пенальті, а вже потім надійшла черга гостей. Чи були ці покарання справедливими?

– У першому випадку я сфолив, хоча спочатку був упевнений, що суперника не чіпав. Але вже після матчу, коли переглянув цей епізод у відеозапису, то переконався, що порушення правил таки було. Що ж до пенальті у ворота Ворскли, то тут все було очевидніше: захисник зіграв рукою.

– Чи відповідає дійсності інформація, що коли рефері наказав перебити пенальті через порушення правил воротарем гостей Олександром Кемкіним, то керманич Желько Любеновіч дав вказівку команді залишити поле?

– Так, наставник сигналізував про це, але, думаю, що тут не обійшлося без емоційного спалаху. Коли ж пристрасті вгамувалися, то було вирішено продовжувати матч, бо інакше серйозних штрафних санкцій важко було б уникнути.

– Після цієї перемоги в Полтаві у футболістів Миная знову з'явилися шанси врятуватися від прямого вильоту з УПЛ.

– Ми можемо тільки нарікати на себе, що розтринькали стільки цінних очок в матчах, які розпочиналися для нас так вдало. Все ж, важливо, що Минай довів своє вміння тримати удар.Тому будемо боротися до кінця, хоча для початку треба обов'язково перемогти в наступному турі Колос, – сказав Нємчанінов у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, після 28-ми турів Минай набрав 22 очки – у Металіста 1925 стільки ж, а у Вереса на 1 пункт більше, але в обох команд є гра в запасі.

Минай здобув вольову перемогу над Ворсклою в битві з 5 голами – у компенсований час дали три пенальті, Кемкін взяв два