"Наш клуб сейчас ищет не только нападающего. Рассматриваем усиление и на другие позиции. Сейчас такая ситуация в Украине, что никто не хочет к нам ехать. Но поиски ведутся", – рассказал Гусев в эфире MEGOGO.

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Также ассистент Мирчи Луческу заверил, что после паузы на матчи национальных сборных Динамо будет играть лучше. Напомним, сборная Украины завершит Лигу наций тремя поединками – Шотландия на выезде (21 сентября), Армения на выезде (24 сентября) и Шотландия (27 числа в Польше).

"Было много негативных результатов. После игры с АЕКом соберемся в Киеве, отдохнем, потренируемся, и в последние два месяца этого года будем играть лучше", – подытожил Олег Гусев.

Отметим, в СМИ уже обнародовали трансферные планы Динамо – киевский клуб, который провалил старт сезона, рассчитывает усилить две позиции.

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