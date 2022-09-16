Провальний старт сезону 2022/23 змусив киян задуматися над кадровим підсиленням. Динамо планує підписати новачків на дві позиції.

Нападник Фенербахче і збірної Туреччини Сердар Дурсун є пріоритетною трансферною ціллю Динамо, яке намагається підписати нападника. Шансів на перехід 30-річного форварда в київський клуб небагато, але Мірча Луческу дуже хоче бачити його у своєму складі, повідомляє Zorya Londonsk.

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Дурсун лише у 2021 році дебютував за національну збірну Туреччини, але встиг забити 7 голів у 8-ми матчах. За Фенербахче у поточному сезоні нападник зіграв 10 поєдинків, забив 2 голи і віддав 2 асисти. Раніше Сердар виступав за нмецькі Дармштадт (107 матчів, 59 голів), Гройтер Фюрт (64 гри, 15 голів), а також захищав кольори турецьких Денізліспора, Фатіх Карагюмрюка та інших клубів.

Іншим завданням "біло-синіх" на трансферному ринку є пошук заміни Миколі Шапаренку. Півзахисник збірної України порвав хрестоподібну зв'язку коліна і пропустить мінімум 6 місяців. Йому вже зробили операцію в Барселоні.

Зазначимо, що Динамо, як і інші українські клуби, ще мають шанс підсилитися – трансферне вікно в Україні відкрите ще 6 днів. Влітку склад Динамо поповнили два вінгери – Владислав Кабаєв та ямаєць Кахім Перріс.

Сезон 2022/23 складається для киян не дуже вдало – 6 поразок у 7-ми останніх матчах, останнє місце в Лізі Європи з нулем очок і лише 3 бали в УПЛ.

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