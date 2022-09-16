Це не кошмарний сон, а реальність.

Динамо програло свій шостий із останніх семи матчів. Вперше в історії стартувало в ЛЄ з двох поразок. А найгірше те, що навіть натяку на вихід із кризи немає.

Експерти не стримували себе.

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Журналіст "Української правди" Михайло Ткач ще під час матчу звернув увагу на віп-ложу Динамо. Ба, знайомі всі обличчя!

Архіваріус Артур Валерко навів досьє на злого генія Динамо і СК Дніпро-1. Любить цей угорець знущатися з наших клубів!

Блогер Футбол 24 Сергій Тищенко констатує фатальну відсутність Шапи, називає своїх антигероїв і прощається з ЛЄ. Достроково.

Коментатор Віталій Волочай з гострим сарказмом.

ТГ-канал "Рахунок на табло" (Данило Вереітін) ще тільки прокинувся зі страшного сну і не вірить очам своїм.

Колишній журналіст Футбол 24 Іван Вербицький вимагає голову Луческу. У метафоричному сенсі, звісно ж.

Головред сайту Чемпіон Андрій Твердохліб копає значно глибше і вказує на менеджмент клубу. А "діди з села" знову обдурені.

Лояльний до Динамо Артем Франков нечасто буває таким лаконічним.

Тактичний гік Михайло Смоловий, ретельно проаналізувавши ще тільки перший тайм, дійшов емоційного висновку: "Хочеться лише матюкатися".

Зганьбилося Динамо не тільки на полі, але і за його межами. Помітили БФ і Анастасія Обертосова, журналістка та віддана вболівальниця "біло-синіх".

АЕК завдав Динамо другої поспіль поразки в ЛЄ – жахіття команди Луческу, новий історичний провал, VAR поцупив гол киян