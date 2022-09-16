У таборі Динамо дійсно є психологічні проблеми, про які регулярно говорить Мірча Луческу. Справа дійшла навіть до сварки тренерів.

Олег Гусєв був дуже близький до втрати своєї посади асистента головного тренера Динамо. Легенда київського клубу серйозно посварився з Мірчею Луческу. Наставник після цього відсторонив Гусєва від тренувального процесу на кілька днів. Про це повідомив Ігор Бурбас.

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За словами журналіста, інцидент трапився ще минулого тижня. У підсумку сторони зуміли залагодити конфлікт – Гусєв визнав свою помилку. Ба більше, за нього просив сам Ігор Суркіс. Луческу змилувався і повернув 39-річного Олега Гусєва до тренувань з першою командою. Під час вчорашнього матчу Ліги Європи проти АЕКа з Ларнаки обоє перебували на лаві запасних.

Нагадаємо, легенда киян віддав Динамо майже 15 років ігрової кар'єри (443 матчі, 96 голів, 5 перемог у чемпіонаті та Кубку України). Влітку 2020-го увійшов у тренерський штаб Мірчі Луческу після призначення румуна наставником "біло-синіх".

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