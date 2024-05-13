У рамках 28-го туру УПЛ 2023/24 Колос приймає ЛНЗ, а Зоря зіграє проти Вереса. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24"

Колос – ЛНЗ

Колос під керівництвом Олександра Поздєєва поки що не вражає результатами. За поразку від Динамо (0:5) нічого соромитись (тим паче, після шикарного першого тайму), однак мінімальний програш Зорі у плани явно не входив. Внаслідок цієї невдачі ковалівці опустились на дванадцяту позицію – від зони перехідних матчів їх відділяють всього три очки.

Новий коуч на рівні U-19 ставив сучасний позиційний футбол. Юнаки Олександра Поздєєва виглядали набагато яскравіше, ніж основа Ярослава Вишняка – але швидко прищепити новий стиль головній команді не вдається. Проти Динамо ковалівці змушені були стояти в середньому блоці, а от матч проти Зорі мав продемонструвати перші напрацювання в новій моделі. Вони не вразили – моментів створили небагато й здебільшого після стандартів та лонгшотів.

Зачепитись за очки з таким футболом у матчі проти ЛНЗ буде непросто. Все ж, мова про восьму команду УПЛ, яку очолює спеціаліст по прагматичній грі. І цей спеціаліст доволі непогано стримував Шахтар тиждень тому, а перед цим відбирав очки у Динамо. Втім, Колосу може допомогти перевага в мотивації – черкащани вже не мають турнірних завдань у чемпіонаті.

Навіть за рівності очок підопічні Олега Дулуба залишаться вище за Верес і Оболонь, які йдуть у зоні перехідних матчів і теоретично здатні наздогнати ЛНЗ. Можливо, саме тому "насінневий завод" поступився Оболоні в попередньому турі – причому моментів-то особливо й не було. Футболісти чекають на відпустку.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тотовицький – Норенков

Дискваліфіковані: Бар, Олійник (обидва – ЛНЗ)

Орієнтовні склади на матч Колос – ЛНЗ

Колос: Фесюн – Чорноморець, Бурда, Бондаренко – Ємець, Оріховський, Демченко, Цуріков – Ільїн, Безбородько, Топалов

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравський, Саліху, Каплієнко – Бойко, Рибалка – Наумець, Яшарі, Пасіч – Бессала

Прогноз "Футбол 24" – нічия, ТМ 2,5

Не станемо робити прогноз на результат. Новий Колос тільки починає знайомитись з новим стилем гри, а ЛНЗ бракує мотивації – але достатньо порядку й вміння "сушити". Команди приблизно рівні, більше двох голів у останніх п'яти турах вони не забивають, тож нічия з тотал менше 2,5 здається цілком ймовірною.

Зоря – Верес

Після перемоги над Колосом у матчі з 4 ударами по воротах луганці майже завершили боротьбу за виживання. Теоретично ще можна вилетіти – зона перехідних матчів розташована всього у 5-ти очках позаду – але Зоря висить аж на дев'ятій позиції. Є набагато перспективніші претенденти на виліт, а наздогнати підопічних Юрія Коваля буде важко.

Можливо, хтось із футболістів дозволить собі розслабон, однак точно не збирається зупинятись Герреро. Панамський нападник приніс перемог над Колосом, врятував від поразки в Житомирі, організував гол у ворота Шахтаря та дублем прибив Металіст 1925 – причому він демонструє неабияку майстерність в атаці.

Зараз у Едуардо 13 забитих м'ячів і 4 асисти у всіх турнірах (9+1 в УПЛ), а з такою статистикою можна переїхати у дуже сильний клуб. Втім, настільки серйозному виконавцю треба забивати хоча б 10 голів, аби солідно виглядати в УПЛ, а 11-й міг би вивести його на другу позицію в таблиці бомбардирів. Навряд чи панамець про це не думає.

Все це має тривожити Верес. В принципі, рівняни можуть дозволити собі навіть поразку – за підсумками туру вони залишаться в зоні перехідних матчів. Втім, зона прямого вильоту розташована в одному заліковому балі позаду, а значить осічка вкрай небажана. Тим паче, що супернику сьогодні нічого особливого й не треба.

Протягом останнього місяця підопічні Олега Шандрука виглядали досить міцно. Команда прибила двох конкурентів у боротьбі за виживання (Оболонь і Минай), розписала нічию з СК Дніпро-1 (могла й виграти) та класно відоборонялась з Динамо – нехай і програла. З іншого боку, "народний клуб" поступився Руху й ЛНЗ. Ось такий він, нинішній Верес.

Кадрова ситуація

Травмовані: Дришлюк (під питанням), Чурко – Паст

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Верес

Зоря: Сапутін – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Мишньов, Яцик – Кирюханцев, Горбач, Антюх – Герреро

Верес: Ющишин – Балан, Кучеренко, Курко, Шевченко – Кучеров, Кльоц – Дахновський, Яго, Шарай – Мрвальєвіч

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5, гол Герреро

Важко робити прогноз на цей матч. Навіть з очікуваною результативністю визначитись непросто, але низовий характер гри здається більш ймовірним. В цілому, все вирішить рандом, але точно можна очікувати на гол Герреро.

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