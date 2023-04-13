Вже екс-захисник Полісся Вадим Червак матиме достатньо вільного часу, щоб обдумати свою поведінку.

Наприкінці невдалого матчу з МФК Металург Червак не стримав емоцій та штовхнув арбітриню Софію Причину у спину, за що був вилучений з поля. Пізніше 23-річний футболіст публічно попросив вибачення, але це не врятувало від жорстких санкцій. Полісся розірвало з ним контракт, а тепер грубіяна наздогнала тривала дискваліфікація від КДК УАФ.

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"За розглядом матеріалів справи, беручи до уваги пояснення футболіста, який повністю визнав свою провину під час засідання, враховуючи відсутність у футболіста в минулому подібних проявів поведінки, КДК УАФ ухвалив рішення відсторонити Вадима Червака від участі у змаганнях на 6 (шість) місяців. У футболіста є право на оскарження даного рішення в Апеляційному комітеті УАФ.

Українська асоціація футболу вчергове рішуче засуджує будь-які прояви неналежної та дискримінаційної поведінки суб‘єктів футболу до офіційних осіб матчів", – йдеться на офіційному сайті УАФ.

Додамо, що Червак у першому колі був основним гравцем Полісся, яке рветься до еліти. Захисник провів 12 матчів, результативними діями не відзначався.

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