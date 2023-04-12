Житомирський клуб вирішив показово провчити свого футболіста, аби раз і назавжди відбити бажання в інших проявляти агресію на футбольному полі.

"Після прикрого інциденту у недільному матчі проти МФК Металург, до якого був причетний гравець Полісся Вадим Червак, керівництво клубу спільно з тренерським штабом ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту та припинення співпраці з футболістом.

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Офіційна позиція Полісся – клуб вважає подібну поведінку неприпустимою, клуб не толерує і не приймає будь-яких проявів фізичного впливу на усіх учасників матчу, персонал клубів-суперників або бригади арбітрів", – йдеться у повідомленні прес-служби житомирян.

Нагадаємо, наприкінці матчу з МФК Металург, який у підсумку завершився поразкою Полісся (вперше в сезоні), Червак не стримав емоцій та штовхнув арбітриню Софію Причину у спину, за що був вилучений з поля. Пізніше футболіст публічно попросив вибачення і у рефері, і в уболівальників.

Полісся сенсаційно поступилося Металургу, програвши вперше в сезоні – вилучення, яке в АПЛ потягнуло на 8 матчів бану