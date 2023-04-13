Уже у экс-защитника Полесья Вадима Червака будет достаточно свободного времени, чтобы обдумать свое поведение.

В конце неудачного матча с МФК Металлург Червак не сдержал эмоций и толкнул арбитра Софию Причину в спину, за что был удален с поля. Позже 23-летний футболист публично извинился, но это не спасло от жестких санкций. Полесье разорвало с ним контракт, а теперь грубияна догнала длительная дисквалификация от КДК УАФ.

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"По рассмотрению материалов дела, принимая во внимание объяснение футболиста, полностью признавшего свою вину во время заседания, учитывая отсутствие у футболиста в прошлом подобных проявлений поведения, КДК УАФ принял решение отстранить Вадима Червака от участия в соревнованиях на 6 (шесть) месяцев. Футболист имеет право на обжалование данного решения в Апелляционном комитете УАФ.

Украинская ассоциация футбола в очередной раз решительно осуждает любые проявления ненадлежащего и дискриминационного поведения субъектов футбола к официальным лицам матчей", – говорится на официальном сайте УАФ.

Добавим, что Червак в первом круге был основным игроком рвущегося в элиту Полесья. Защитник провел 12 матчей, результативными действиями не отличался.

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