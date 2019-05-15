Небачена революція Атлетіко: Грізманн, мінімум 5 зірок основи та екс-форвард Дніпра на вихід – гучні трансфери на вхід

Атлетіко та Дієго Сімеоне готуються до пекельного літа 2019. Трансферне вікно для срібного призера чемпіонату Іспанії буде важким, як ніколи.

Відхід стовпів і символів – вони творили великі перемоги

Грізманн офіційним відходом з Атлетіко не те, щоб запустив цілу хвилю процесів, але став кульмінацією та змусив остаточно усвідомити – мадридський клуб чекає зовсім нове життя з усіма його ризиками, викликами та можливостями. І перед тим, як побудувати оце нове, потрібно буде майже вщент зруйнувати той кістяк, який приносив сенсаційне чемпіонство Іспанії та 2 виходи у фінал Ліги чемпіонів. Найбільше постраждає оборона, яку покидають 4 стовпи та символи солідної надійної гри.

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Лукас Ернандес перебирається в Баварію за 80 млн євро, легендарні ветерани Дієго Годін та Хуанфран також уже попрощались з фанатами, йдуть вільними агентами. Філіпе Луїс ще не сказав свого останнього "бувай", але його відхід влітку просто неминучий. Саме це тріо ветеранів становило основу фіналів ЛЧ-2014 у Лісабоні та Мілан, а також приносило золотий дубль в Іспанії (Прімера плюс Суперкубок) – небачена нахабність третьої сили при живих Барселоні й Реалі.

А є ще й баласт. Атлетіко сам хоче позбутися колумбійця Сантьяго Аріаса, тож разом виходить 5 захисників на вихід. У команді Сімеоне залишаються лише уругваєць Хосе Хіменес і Стефан Савіч. Та й то, мадридці не відкидатимуть хороших пропозицій щодо останнього, хоча наразі більш схоже на те, що чорногорець залишиться в ролі резервіста.

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Ризик втратити наріжний камінь

Найменше (кількісно) постраждає центр поля, звідки спокушають лише 22-річного Родрі Ернандеса. Однак це може бути колосальна втрата – гравця вже називають ледь не командним серцем. Молодий півзахисник перебуває у топ-3 Прімери за успішністю підкатів, а відсоток передач (понад 90) перевершує будь-кого з партнерів. Крім того, Родрі ще й серед найкращих "атлеті" за виграними єдиноборствами на другому поверсі.

Не дивно, що Манчестер Сіті бачить у ньому заміну Фернандінью (у плані відбору, перехоплень і точності передеч статистично це навіть кращий варіант), Барселона – нового Бускетса, а Баварія також у грі. Вихованець Атлетіко провів великий сезон і мав би стати наріжним каменем в оновленому проекті "матрацників", але його "символічна" сума відступних у 70 млн євро провокує до рішучих дій не одного гранда. У найближчі дні клуб повинен дізнатись остаточне рішення свого опорника.

Розпродаж в атаці?

Коли ти втрачаєш чемпіона світу, ключового гравця атаки протягом 5-и сезонів, світ може перевернутися. Атлетіко дуже залежний від Грізманна, з його відходом Сімеоне втрачає не лише понад 26 голів у середньому за сезон, а й 10 асистів. Конструктор і завершувач атак – подібних форвардів у світі обмаль.

Крім продажу француза, мадридці хочуть здати в оренду екс-нападника Дніпра. Нікола Калініч розчарував "матрацників" через низьку продуктивність. Хорват видав лише 4 голи та 1 асист за 24 матчі сезону. Подумати тільки, що він дістався Атлетіко за половину (14,5 млн євро) тієї суми, яку виплатили Реал Сосьєдаду за Грізманна (30).

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Відхід Антуана може позначитись на ситуації ще двох атакувальних гравців. Сауль та Дієго Коста були тими, ким Сімеоне був готовий пожертвувати заради готівки, необхідної для придбання новачків. Наразі Атлетіко не отримував пропозицій щодо цих двох іспанців. Однак як мінімум скандальний характер Кости може змусити віце-чемпіонів Іспанії до трансферу. За Дієго вони все ще сподіваються виручити приблизно 40 млн євро.

На кого витратити рекордні трансферні прибутки – суперзаміна Грізманну

Загалом мадридський клуб підійде до початку трансферного вікна з рекордним плюсом з продажів. Атлетіко вже знає, що 1-го липня отримає на свої рахунки мінімум 207,5 млн євро. Переїзд Грізманна в Барселону чи ПСЖ (а може, кудись іще?) за 120 мільйонів євро, продаж Лукаса Ернандеса за 80, ще 7,5 млн за 50% прав на Лусіано В'єтто від лісабонського Спортінга. А ще дуже ймовірні 70 мільйонів за Родрі.

Щоправда не всіма згаданими грошими мадридський клуб зможе розпоряджатись особисто – відразу 24 млн євро дістанеться Реал Сосьєдаду, якому належать 20% від перепродажу Грізманна. Хоча і так, лише за згаданих 3-х гравців, чий відхід уже остаточно прийняли на Ванда Метрополітано, "матрацники" отримають чистими 183 мільйони. З продажем Родрі та Кости сума зросла б до 290 млн, але тут потрібно розуміти, що треба затикати дірки в обороні, центрі поля та купити нового топ-снайпера. Неймовірний виклик для Сімеоне і босів Атлетіко!

Головний прихід забезпечить Грізманн, якому на заміну підшукали за старою доброю традицією (згадайте бомбардирські таланти аргентинця Агуеро, колумбійців Фалькао і Мартінеса!) вихідця з Південної Америки. Основні кандидатури виступають в Серії А та ПСЖ. Пауло Дибала може покинути Ювентус, адже після приходу Роналду менше грає і забиває (10 голів після 26). Це такий же легкий форвард, який здатен органічно замінити Антуана. Трансферна вартість аргентинця на рівні 100 млн євро.

Мауро Ікарді щороку кудись іде, але нікуди не доходить. Аргентинець також відчутно зменшив свою продуктивність в Інтері (16 голів після 29), але це значно мірою пов'язано з постійними суперечками щодо свого відходу, ставленням втомленого усім цим керівництва, а також епатажною дружиною-агентом Вандою Нарою.

Едінсон Кавані стає зайвим у ПСЖ, хоча вже який рік доводить свою продуктивність. Так, 32-річний уругваєць забив у поточному сезоні 22 голи, а у двох попередніх 40 і 49, тобто цифри йдуть на спад, але це все ще може бути економ-варіант голеадора топ-класу. Годін міг би переконати свого земляка перейти у клуб, який він покидає зі слізьми на очах, а Сімеоне віддає перевагу саме "Матадору". Кавані, утім, повинен буде суттєво зменшити свою нинішню зарплатню (18 млн євро).

Є і менш імовірні варіанти. Серед імен, які називають: Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Яго Аспас (Сельта), Тімо Вернер (Лейпциг), Родріго Морено (Валенсія) та навіть Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті). Ну, або в крайньому разі зосередитись на внутрішніх резервах (Анхель Корреа і Тома Лемар як легкі форварди, Альваро Мората та Дієго Коста як дует таранних), аби зекономити гроші на підсилення інших оголених ліній.

Півзахисники... Реала та інші можливі трансфери Атлетіко

Сімеоне не проти замінити Родрі гравцем принципового суперника. Маркос Льоренте не входить у плани Зідана, тому його відходу з Реала не пручатимуться, але на олівці італійського спортивного директора Берти ще чимало виконавців. Молодий іспанець – не єдиний "вершковий", хто може перебратись до Атлетіко. Баварія не хоче викуповувати Хамеса Родрігеса, тож той повернеться в Реал, де на нього також не розраховують. "Матрацники" приготували ставку за колумбійця на рівні 50-60 млн євро.

Крім цього, Атлетіко фактично узгодив трансфер 30-річного центрбека Порту Феліпе Монтейро (заміна Годіну). За трансфер бразильця, який не програв конкуренцію колишньому і новому захисникам Реала Пепе та Едеру Мілітіао, буде сплачено 25 млн євро. Інший центрбек на порядку денному Сімеоне – Ніколас Отаменді з Манчестер Сіті, якого також оцінюють у 25 мільйонів, але високі вимоги 31-річного аргентинця щодо зарплати поки стають на заваді.

Черговий гравець "драконів", 29-річний півзахисник Ектор Еррера дуже близький до переїзду на Метрополітано. Мексиканець покине Порту на правах вільного агента і під керівництвом вмілого тренера має всі шанси видати топ-рівень. А в тому ж Порту пригледіли ще одного кандидата у збірну Бразилії Алекса Теллеса – лівий захисник, в якого відмінна статистика голів та асистів, може замінити Ернандеса і Луїса за 40 млн євро.

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У планах Сімеоне прикупити по 2 центральні та ліві захисники. Серед інших кандидатур найчастіше випливають центрбеки Рубен Діаш (Бенфіка), Самюель Умтіті (Барселона), Каліду Кулібалі (Наполі) та фулбек Ніколас Тальяфіко (Аякс). У контексті зміцнення атакувальних крил півзахисту говорять також про Рішарлісона (Евертон), Ніколя Пепе (Лілль), а також 50 млн євро за Флоріана Товена (Марсель). Усіх потенційних новачків з добрих 20 чоловік!

Замінити усіх лідерів команди Сімеоне буде дуже непросто. При нинішніх розцінках чимось доведеться жертвувати, хоча одна зарплата Грізманна – ще ще плюс 23 мільйони до скарбнички щороку. До того ж, Атлетіко продовжує вірити та покладатися на здібності свого тренера з одного боку виховувати молодих гравців у зірок, а з іншого – витискати максимум з досвідчених гладіаторів. Зрештою, в Іспанії відзначають, що у молодіжці "матрацників" підростає напрочуд талановите покоління...

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