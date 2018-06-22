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Грізманн вирішив залишитися в Атлетіко

14 червня 23:30 3936 Читать на русском
Грізманн вирішив залишитися в Атлетіко
Антуан Грізманн / Фото: Атлетіко Мадрид

Форвард мадридського Атлетіко Антуан Грізманн вирішив залишитися в клубі.

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн оголосив про те, що він залишиться в мадридському клубі, повідомляє Marca.

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В ефірі іспанського телебачення француз заявив, що він залишиться в Атлетіко та відмовиться від пропозиції Барселони, яка намагалась підписати Грізманна.

Відзначимо, що Грізманн сьогодні виклав на своїй сторінці в твіттері відео, в якому зізнався в коханні Атлетіко.

Теги
Головне Трансфери Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона Трансфери Чемпіонату Іспанії Атлетіко Атлетіко
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