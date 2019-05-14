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Грізманн зняв прощальне відео для фанів Атлетіко

14 травня 23:55 781 Читать на русском
Грізманн зняв прощальне відео для фанів Атлетіко
Антуан Грізманн / Reuters

Зірка мадридського Атлетіко Антуан Грізманн вирішив змінити клуб після цього сезону.

Клуб вже підтвердив інформацію про відхід француза на своєму офіційному сайті.

Барселона готова запропонувати Атлетіко Коутінью заради трансферу Грізманна

"Це були п'ять чудових років, спасибі вам за все, ви назавжди в моєму серці", – заявив Грізманн в зверненні до вболівальників Атлетіко.

Грізманн офіційно покидає Атлетіко

Раніше повідомлялось про інтерес до зіркового форварда з боку Барселони.

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Теги
Іспанія Відеоновини Атлетіко Атлетіко Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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