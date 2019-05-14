Грізманн офіційно покидає Атлетіко

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн наступний сезон розпочне в іншому клубі.

Антуан Грізманн під час сьогоднішньої зустрічі з Дієго Сімеоне і генеральним директором Атлетіко Анхелем Хіль Маріном повідомив про те, що після закінчення сезону він покине команду, стверджує офіційний сайт Атлетіко.

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Таким чином в суботу, 18 травня, француз проведе останній офіційний матч у складі "матрацників", зігравши проти Леванте.

Наступним клубом Грізманна повинна стати Барселона, яка буде чекати до 1 липня, коли клаусула гравця знизиться з 200 мільйонів євро до 120-ти. 20 відсотків від трансферу має отримати попередній клуб нападника – Реал Сосьєдад.

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Зазначимо, що у керівництві каталонського клубу поки що немає єдиної думки щодо цього трансферу через відмову Антуана перебратися на Камп Ноу минулого літа.

Додамо, що у складі Атлетіко Грізманн відіграв 5 сезонів, забив 133 голи, ставши 5-м бомбардиром в історії мадридського клубу.