"Цього футболіста під час нашого перебування на тренувальному зборі у Туреччині в команді не було – це сто відсотків.

Ротань анонсував серйозні зміни в Олександрії: "Декому з гравців буде краще піти в оренду"

Та і як він міг бути, якщо у гравця був чинний контракт з Колосом? Не було Болбата у нас і в лютневий період підготовки до весняної частини чемпіонату в Одесі", – сказав Григорчук у коментарі Sport.ua.

До слова, 23 лютого Колос оголосив про розірвання контракту з гравцем за взаємною згодою сторін. Раніше 30-річний футболіст не поїхав з ковалівцями на збори

Нагадаємо, Болбат – вихованець Шахтаря, де й дебютував на професіональному рівні (21 рік на контракті). Також виступав в оренді за донецький Металург, Металіст, Маріуполь, Десну та бельгійський Локерен. У Колос перейшов влітку 2022-го (у поточному сезоні зіграв 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився асистом). Провів 4 матчі у складі збірної України. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

Рух – Полісся і ще два матчі УПЛ. Анонс