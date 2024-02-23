Колос оголосив про відхід екс-гравця Шахтаря – його сватали до іншого клубу УПЛ
Півзахисник Сергій Болбат завершив співпрацю із ковалівським Колосом.
Колос на офіційному сайті повідомив про розрив контракту із Болбатом за обопільною згодою сторін.
Колос оголосив про підписання іменитого віце-президента – раніше він заправляв в УАФ і УПЛ
Раніше повідомлялось, що Сергій після відходу з Колоса має приєднатись до одеського Чорноморця. Нагадаємо, Болбат – вихованець Шахтаря, де й дебютував на професіональному рівні (21 рік на контракті). Також виступав в оренді за донецький Металург, Металіст, Маріуполь, Десну та бельгійський Локерен.
У Колос перейшов влітку 2022-го. У поточному сезоні провів за ковалівців 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився асистом. Його контракт з "хліборобами" чинний до 30 червня 2024 року. Провів 4 матчі у складі збірної України. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.
Динамо у "бермудському трикутнику": Ярмоленко близько, нові ролі двох лідерів, місце Супряги