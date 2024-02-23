Колос на офіційному сайті повідомив про розрив контракту із Болбатом за обопільною згодою сторін.

Колос оголосив про підписання іменитого віце-президента – раніше він заправляв в УАФ і УПЛ

Раніше повідомлялось, що Сергій після відходу з Колоса має приєднатись до одеського Чорноморця. Нагадаємо, Болбат – вихованець Шахтаря, де й дебютував на професіональному рівні (21 рік на контракті). Також виступав в оренді за донецький Металург, Металіст, Маріуполь, Десну та бельгійський Локерен.

У Колос перейшов влітку 2022-го. У поточному сезоні провів за ковалівців 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився асистом. Його контракт з "хліборобами" чинний до 30 червня 2024 року. Провів 4 матчі у складі збірної України. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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